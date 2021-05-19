Молодой директор возглавил гимназию №42 в Барнауле

Иван Гребенкин Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Гимназию № 42 в Барнауле возглавил 31-летний Иван Гребенкин. Прежний директор Генриетта Татарникова оставила эту должность по состоянию здоровья, пишет «Толк».

– Я не встала, развернулась и ушла. Три года назад кардиологи рекомендовали сменить работу. Я понимала, что с каждым днем сердце все больше и больше дает сбой. И пригласила персонально Ивана Алексеевича в нашу школу под эту должность, – сказала Генриетта Татарникова

Она проработала в барнаульской гимназии №42 более 33 лет, из них 11 – в качестве директора. Экс-руководитель добавила, что Гребенкина сразу брали на работу в гимназию с перспективой директорства. Она охарактеризовала коллегу как интеллигентного человека и хорошего учителя.

Сам Иван Гребенкин отметил, что то быть директором гимназии №42 – ответственная работа.