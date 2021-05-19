Три женщины пострадали в ДТП в центре Барнаула

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП Фото: ГИБДД Барнаула

В Барнауле поздно вечером 18 мая столкнулись две иномарки. В аварии пострадали три пассажирки. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города на своей странице в Instagram.

– Предварительно установлено, что в 23:15 на проспекте Комсомольском, в районе дома № 71, водитель Toyota Mark II поворачивал налево по зеленому сигналу светофора, не уступил дорогу встречному автомобилю и столкнулся с Hyundai Solaris, – сообщили в ведомстве.

В результате ДТП травмы получили 3 пассажирки автомобиля «Hyundai Solaris: женщины 43-х, 26-ти и 22-х лет. Пострадавшим оказали помощь, госпитализация не потребовалась.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП.