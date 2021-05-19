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Общество19 мая 2021 7:13

На барнаульском пляже женщину укусила собака

Рану на ноге зашили в травмпункте
Константин Санталов
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Также женщине поставили укол от бешенства

Также женщине поставили укол от бешенства

Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

На городском пляже Барнаула женщину укусила собака, которая сидела на длинной цепи. Об этом горожанка рассказала в группе «Инцидент Барнаул».

– На городском пляже меня покусала местная собака, она была на длинной цепи. Запрещающих знаков где-то ходить и обходить собак не было. Собаки сидят на входе на пляж. Была повреждена верхняя треть голени, – рассказала женщина

По ее словам, в итоге рану на ноге зашили в травмпункте. Также женщине поставили прививку от бешенства.