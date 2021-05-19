Бийчанин угрожал полицейскому молотком и ножом

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Бийска предстанет перед судом по обвинению в угрозе применения насилия к сотруднику полиции, сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, в марте сотрудники ППС полиции Бийска получили сообщение о том, что в одной из квартир мужчина избивает свою сожительницу. Прибыв на место, полицейские попытались успокоить дебошира, – отмечают в ведомстве.

В ответ пьяный мужчина начал материться и угрожать одному из полицейских. После этого он сначала показал нож, а затем молоток. Правоохранители обезвредили бийчанина, никто не пострадал.

Во время предварительного следствия мужчина признал свою вину, объяснив свои действия тем, что был сильно пьян и не мог себя контролировать. Уголовное дело направили в суд.