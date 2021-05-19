Участок алтайской трассы накрыла пыльная буря

Некоторые автомобилисты съезжали с дороги на обочину Фото: скриншот с видео

В Алтайском крае участок трассы Р-256 Чуйский тракт накрыла пыльная буря. Необычное природное явление сняли на видео очевидцы и разместили его в на странице группы «Инцидент Бийск» в Instagram.

На кадрах видно, как клубы пыли «витают» в воздухе, их гонит сильный ветер. Некоторые автомобилисты съезжают с дороги на обочину, потому что впереди их ждет почти нулевая видимость. По информации пользователей, бурю зафиксировали на трассе Барнаул- Бийск.

Ранее алтайские синоптики предупреждали, что 19 мая местами в регионе возможны кратковременные дожди и грозы. В крае прогнозировал юго-западный ветер - 6-11м/с, местами порывы 15-20 м/с.