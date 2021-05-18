13-летний подросток пропал в Барнауле

Ориентировка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Барнауле подали в розыск 13-летнего подростка. Дмитрий Васильев ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

- 17 мая 2021 года ушел из дома и не вернулся, - информируют поисковики.

Приметы пропавшего мальчика: рост около 170 см, худощавое телосложение, волосы русые, глаза серы. Был одет и синюю футболку, белые шорты и салатовые сланцы. Из особых примет – серьга в левом ухе.

Всех тех, кто обладает информацией об обстоятельствах его исчезновения, либо знает где он может находиться, просят сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.