Несколько дорог отремонтируют в Спутнике и Авиаторе

Ремонт дорог в пригороде Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В двух барнаульских поселках – Спутник и Авиатор – в этом году отремонтируют улицы. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- Бригада МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула начала подготовку к капитальному ремонту дороги по улице Смородиновой в поселке Спутник. 17 мая рабочие приступили к фрезерованию поврежденного слоя асфальта, - подчеркивают в мэрии.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Улица Смородиновая будет восстановлена в границах от Павловского тракта до Соловьиной. При этом общая площадь капремонта составит свыше трех тысяч квадратных метров.

Помимо ремонта проезжей части дорожники также восстановят покрытие автобусной остановки и оборудуют новый павильон, приведут в порядок тротуары, обочины.

В общей сложности на территории двух поселков будут отремонтированы пять участков дорог. Кроме Смородиновой - улицу Малиновую (от Соловьиной до Декоративной), Малиновую 1-ю (от Кедровой до Смоленской), Авиаторов (от Декоративной до Малиновой 2-й), Смоленскую (в границах 1-й и 2-й Малиновых). Сметная стоимость работ составляет почти 35 млн рублей.