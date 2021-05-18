Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 18 мая 2021 года составило 50 842

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 65 новых случаев заболевания Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 18 мая 2021 года увеличилось еще на 65 новых случаев и составило 50 842, сообщает оперативный штаб региона.

- За минувшие сутки в крае зарегистрировано 65 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 20, Бийск – 14, Яровое – 5, Ключевской район – 4, Рубцовский район – 3, Камень-на-Оби, Смоленский район – по 2 заболевших, Славгород, Рубцовск, Бийский, Волчихинский, Зональный, Косихинский, Локтевский, Павловский, Первомайский, Солтонский, Топчихинский, Третьяковский, Целинный, Чарышский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему, - говорится в сообщении.

Из общего числа инфицированных выздоровели 45 808. Из них только за последние сутки выписку получили 82 человека. А вот не пережили болезнь 3119 (+11).