«Мария-Ра» выкупила здание супермаркета «для богатых»

"Мария-Ра" в Барнауле

Сеть «Мария-Ра» может стать больше на еще одну торговую точку – владельцы компании выкупили помещение супермаркета «для богатых». Об этом говорится в документах на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

- Организатор торгов – финансовый управляющий имуществом Павла Тулина Олег Антоненко, действующий на основании Определения Арбитражного суда Алтайского края от 30.01.2020 по делу А03-22512/2017, - говорится в документе.

На торги было выставлено здание на пр. Социалистическом, 59. Здесь располагается супермаркет премиум-класса «Лэнд24». Победителем, а равно как и новым владельцем была названа ООО «Мария-Ра». Помещение обошлось фирме в 59 млн рублей.

Что в дальнейшем разместится на площадях торговой точки – пока не уточняется. При этом буквально в шаговой доступности располагается еще один супермаркет сети.