В Барнауле сотрудник угнал автомобиль своей же фирмы

Полицейские установили личность угонщика Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полицейские раскрыли угон автомобиля, который, предположительно совершил сотрудник фирмы, где это произошло. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- В отдел полиции поступило заявление от местного жителя 1976 года рождения, директора организации по продаже и аренде коммерческой недвижимости. Мужчина пояснил, что неизвестные с территории базы угнали служебный автомобиль марки УАЗ, - рассказывают в ведомстве.

Под подозрение попал 32-летний сотрудник этой же фирмы. Как оказалось, накануне он вместе с водителей разъезжал по поручениям. В конце дня они вернулись на территорию базы. По невнимательности водитель оставил ключи в замке зажигания. Почему-то в тот момент у его коллеги возникла идея угнать машину.

После того, как дело было сделано, сотрудник организации припарковал угнанную машину во дворе собственного дома.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.