Зебра поселилась в Барнаульском зоопарке

Зебра Вася

Во вторник утром, 18 мая, в Барнаул доставили зебру. Она поселилась в зоопарке «Лесная сказка».

- Зебры хоть и одомашненные животные, но далеко не ручные. Поэтому с ними надо быть очень аккуратными. У них сильно развит инстинкт самосохранения. Они активно защищаются, - рассказывает заместитель директора зоопарка Александр Чеботарев.

Судя по роликам, которые публиковали сотрудники зоопарка за последние сутки, Вася (а именно так зовут нашего нового обитателя «Лесной сказки») очень переживал, когда к нему из Барнаула в Красноярск приехали незнакомые люди. Он не хотел к ним подходить, но в кузове грузовика, куда его загнали перед дорогой, вел себя на удивление спокойно.

Уже этим утром Василий наконец-то добрался до своего нового дома. Чувствует он себя хорошо, от еды не отказывается.

Вася – это африканская зебра. Ему два года и он родом из красноярского зоопарка «Роев ручей». Сейчас он пока на карантине, но уже скоро посетители "Лесной сказки" смогут его увидеть.