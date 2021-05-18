Бывший прокурор Алтайского края до отставки успел заработать 4 млн рублей

Александр Руднев (Фото с сайта прокуратура Алтайского края)

Бывший прокурор Алтайского края Александр Руднев успел до увольнения заработать 4 млн рублей. Такая информация предоставлена в общих сведениях о доходах сотрудников ведомства на официальном сайте прокуратуры.

В документе указаны расходы, доходы, а также информация об имуществе сотрудников ведомства, а также их ближайших родственников. Из бумаг следует, что за прошлый год Александр Руднев заработал чуть больше четырех миллионов рублей. А это еще на 400 тысяч больше, чем годом ранее.

Его супруга ничего не заработала, но при этом на нее записан автомобиль Тойота Лексус RX 450H, а также нежилое помещение в 16 «квадратов». Руднев же на праве общей долевой собственности владеет земельным участком 626 тысяч квадратных метров.

Напомним, Александр Руднев покинул пост в марте 2021 года.

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