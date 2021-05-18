На Алтае мужчина разобрал стену котельной

Подозреваемого задержали Фото: Олег УКЛАДОВ

Полицейские Смоленского района задержали мужчину, который разобрал стену котельной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- Как удалось предварительно установить, мужчина разобрал кирпичную стену недействующей котельной и похитил пять электродвигателей и один компрессор, - рассказывают в ведомстве.

Оказалось, что подозреваемый 33-летний сельчанин занимается ремонтом автомобилей. В итоге несколько украденных двигателей он использовал для личного автотранспорта, а комплектующие сдал в ближайший пункт приема металла. Своими действиями он нанес ущерб более 60 тысяч рублей.

Полицейские смогли изъять у него часть похищенного, а часть злоумышленник вернул сам.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.