Алтайский техуниверситет и Яньшанский университет КНР продлили договор о сотрудничестве

Подписание состоялось в режиме онлайн. Фото: предоставлено пресс-службой

Ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков и ректор Яньшанского университета КНР Чжао Динсюань пролонгировали договор о сотрудничестве. Подписание состоялось в режиме онлайн.

Как отметил ректор АлтГТУ Андрей Марков, у университетов давнее взаимовыгодное сотрудничество. «Развитие международных контактов АлтГТУ – одно из ключевых направлений деятельности и оно закреплено в принятой вузовской стратегии развития. При этом один из главных приоритетов для нас – продление договоров о партнерстве с университетами КНР и достижение новых договоренностей о реализации совместных образовательных программ по новым направлениям. С Яньшанским университетом около двадцати лет мы реализуем академические обмены, проводим совместные научные мероприятия. Важным направлением стала договоренность об организации для студентов языковых школ во время каникул и реализация новых программ обмена студентами старших курсов», – подчеркнул Андрей Марков.

По его словам в этом году университеты приступают к реализации новых научных проектов. Совместно подготовлена программа на проведение научных исследований и обмен опытом в области компьютерного моделирования процессов упорядочения и структурно-энергетических превращений в конденсированных средах. Осенью китайские коллеги приедут в АлтГТУ для того, чтобы начать совместные исследования.

Добавим, Алтайский государственный технический университет входит в университетский альянс Китая и стран Центральной Азии. У АлтГТУ имеются договоренности о сотрудничестве с Синьцзянским университетом, Даляньским университетом информатики NEUSOFT. Университеты реализуют совместные образовательные программы по энергетическому направлению, информационным и пищевым технологиям, осуществляют академические обмены. Около 600 китайских студентов обучаются в АлтГТУ.