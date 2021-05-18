В Барнауле учебный автомобиль сбил девочку на самокате

По предварительным данным, за рулем учебного автомобиля был инструктор Фото: Олег Укладов

В понедельник, 17 мая, в Барнауле произошло ДТП, в котором учебный автомобиль сбил девочку на самокате, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

- Я видела эту ситуацию: инструктор был один, без ученика, ехал на очень маленькой скорости, девочка вроде без сильных травм, скорая подъезжала. Просто летят самокатах по пешеходнику и последствия… - пишет Оксана Ефименко в Instagram-сообществе barnaul_news.

По словам очевидцев, авария произошла на улице Георгия Исакова, в районе дома №249А.

По предварительным данным, за рулем учебного Hyundai Solaris находился 54-летний водитель. О состоянии пострадавшей не сообщается.

Разбирательство продолжается.