На Алтае подростка подозревают в краже ценностей у гражданина США

Подростка уже задержали Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай расследуется уголовное дело, возбужденное по фактам кражи, в том числе у гражданина США. Основной подозреваемый, которому в ближайшее время предъявят обвинение – 16-летний подросток, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

- В настоящее время возбуждено два уголовных дела, которые соединены в одно производство, так как установлено, что все указанные в них имущественные преступления совершил один человек, - сообщают в ведомстве.

На данный момент установлено, что 7 мая этого года 16-летний парень похитил у жителя Чемальского райна сотовый телефон. Когда на него пришло сообщение с номера «900» о движении средств потерпевшего по карте, подросток узнал, какая сумма имеется у него. Далее он перевел на карту друга более 28 тысяч рублей, обналичил их и потратил на собственные нужды.

Спустя несколько дней, вечером 15 мая, в селе Элекмонар этот же парень забрался в дом на улице Восточная, где проживает гражданин США. Он украл у него ноутбук с зарядным устройством, наушники, клавиатуру, мобильный телефон, шуруповерты. Сумма ущерба составила около 212 тысяч рублей.

Через несколько часов, уже ночью, подозреваемый проник в соседний жом и украл у его хозяев два сотовых телефона, общей стоимостью около 19 тысяч рублей.

В настоящее время подросток задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и заключении под стражу. Кроме того, подтверждена информация о том, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Полицейские установили, где находится часть похищенного имущества. В ближайшее время оно вернется законным владельцам.

Расследование уголовного дела продолжается.