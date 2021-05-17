Алтайские подростки надругались над знакомой и опубликовали ее интимные фото

В время предварительного следствия подростки перекладывали ответственность друг на друга. Фото: Олег УКЛАДОВ

Трое 17-летних жителей Бийска предстанут перед судом по обвинению в совершении нескольких преступлений в отношении знакомой. Об этом сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, в августе 2020 года в Бийске трое подростков – юноша и две девушки пришли домой к ранее знакомой 18-летней жительнице, которую попросили прогуляться, чтобы обсудить денежный долг. Пройдя на пустынный участок местности возле реки Бия, подростки, угрожая ножом, заставили девушку снять с себя одежду, после чего стали жестоко ее избивать, в том числе пластиковой бутылкой с водой, вымогая отдать несуществующий денежный долг, а также забрав имеющиеся при ней деньги и кольцо, – отмечают в ведомстве.

Подростки унижали девушку и снимали происходящее на телефон. После этого они пошли домой домой к своей жертве, где продолжили издевательства, а также совершили в отношении нее иные действия сексуального характера. Шантажируя девушку, подростки, разместили на ее странице в соцсети фотографии интимного характера, а также разослали снимки и видео ее знакомым.

В время предварительного следствия подростки перекладывали ответственность друг на друга. Уголовное дело направили в суд.