Кешбэк за детский отдых в России начинает работать Фото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

Предложение «Единой России» возвращать половину стоимости путевок в детские лагеря поддержал Владимир Путин. Мерой поддержки в 2021 году смогут воспользоваться почти 400 тысяч человек. Правительство уже выделило на программу 5 млрд рублей. Необходимые нормативные акты для организации кешбэка родителям проходят финальное согласование, сообщила ER.RU координатор партпроекта «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

– Ростуризм уже подготовил необходимые документы. «Единая Россия» находится в постоянном контакте с Правительством по этому вопросу, и следит за тем, чтобы программа заработала до начала активного туристического сезона. В партию обращаются родители, которые хотят купить путевки в детские лагеря, рассчитывая вернуть часть потраченных средств. Организации, занимающиеся детским отдыхом, ждут требований к ним со стороны исполнительной власти. Им нужно успеть внести необходимые изменения в свои документы, чтобы стационарные лагеря и базы отдыха приняли участие в программе, — сказала Ольга Окунева.

В свою очередь, председатель движения «Совет матерей России», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая подчеркнула, что «детский» туристический кешбэк будет крайне востребован.

– Мера поддержки очень актуальна. Родители ждут появления реестра лагерей, чтобы понимать, куда отправить детей. Хочется не просто получить финансовую помощь, но и понимание, что государство рекомендует этот лагерь: он уже проверен и безопасен, — сказала Татьяна Буцкая.

Соавтором законопроекта о кэшбэке за детский отдых стала депутат Государственной Думы седьмого созыва, участник предварительного голосования партии «Единая Россия» по отбору кандиатов в депутаты Госдумы и АКЗС восьмого созыва Наталья Кувшинова.

- Данный законопроект мы с коллегами подготовили в рамках реализации Послания Президента в части государственного регулирования детского и студенческого туризма. Предложенные нами изменения предусматривают как совершенствование самого определения «детский туризм», в котором конкретизирован возраст туристов, направления данного вида туризма, а также обеспечение безопасности ребенка. Кроме того, законопроект предусматривает и определение порядка компенсации родителям, либо законным представителям ребенка, в размере 50% от стоимости оказанных услуг по организации отдыха и оздоровления детей, - рассказала Наталья Кувшинова.

Напомним, в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин предложил ряд мер по повышению доступности туристических поездок, в том числе – поддержал инициативу «Единой России» распространить частичный возврат стоимости на путевки в детские лагеря, с которой партия вышла в марте этого года. Президент поручил организовать программу к 15 мая. Эта мера, отмечали в партии, поможет оздоровительным организациям получить господдержку, а родителям – организовать детям отдых после долгого вынужденного нахождения дома во время пандемии.