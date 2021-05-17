Житель Алтайского края убил приятеля колуном для дров

Мужчина признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

60-летнего жителя Троицкого района признали виновным в убийстве, сообщает краевой Следком.

– Мужчина проживал в одном из сел Троицкого района совместно с односельчанином, с которым подрабатывали у местного жителя, в доме хозяина. В декабре 2021 года в ходе распития спиртного между мужчинами произошла ссора на бытовой почве – они стали высказывать друг другу претензии по поводу уборки дома, – отметили в ведомстве.

Чтобы успокоить оппонента, мужчина колуном для дров несколько раз ударил его по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Во время предварительного следствия мужчина признал вину. Суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.