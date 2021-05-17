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Общество17 мая 2021 12:46

В барнаульском поселке Южном начали благоустраивать зеленую зону

Проектом предусмотрено сохранение сложившейся планировки сквера
Константин Санталов
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На благоустройство этой зеленой зоны выделили 99 млн рублей

На благоустройство этой зеленой зоны выделили 99 млн рублей

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

14 мая специалисты приступили к благоустройству зеленой зоны в поселке Южном в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба мэрии города.

– Проектом предусмотрено сохранение сложившейся планировки сквера. Общая ширина центральной аллеи составит от 3 м до 4,7 м, что позволит разместить на ней уличную мебель и освещение. На аллее сделают два вида покрытий – асфальтобетонное и плиточное. На пути движения пешеходов обустроят пандусы. Кроме того, территорию аллеи оборудуют 9 камерами видеонаблюдения, – добавили в горадминистрации.

Там подчеркнули, что зеленые насаждения аллеи в поселке Южном сохранят. Кроме того, высадят более полутысячи саженцев. Это 90 крупномерных деревьев (сосна, тополь, рябина, липа, береза) и 507 кустарников (спирея, барбарис, пузыреплодник, можжевельник, жимолость). Также подрядчик обустроит газоны и клумбы с многолетниками, декоративные композиции из камней, кустарников, цветов.

На благоустройство этой зеленой зоны выделили 99 млн рублей.