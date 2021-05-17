Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 17 мая 2021 года составило 3108

За сутки умерли семь человек с коронаврусом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию 17 мая скончались 3108 человек с коронавирусом, в том числе 2187 случаев от COVID-19, 921 случай – иные причины смерти. Об этом сообщили в оперштабе региона.

– За минувшие сутки умерли семь человек с коронаврусом. Шесть из них скончались из-за COVID-19, один – по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 50777, в том числе 3463 ребенка.

Из общего числа заболевших 505 случаев – завозные, в том числе 207 – из-за рубежа; 31224 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 50777 заболевших: 13221 – у больных внебольничной пневмонией, 29634 – у заболевших ОРВИ, в 7922 случаях – бессимптомное течение

Выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 45726 человек, за прошедшие сутки вылечилось 56 пациентов.

В оперштабе добавили, в регионе продолжается вакцинация, сейчас от коронавируса прививаются более 216 тыс. человек.