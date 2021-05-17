В Барнауле молодой человек выпал с балкона многоэтажки

Правоохранители проводят доследственную проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 17 мая, в Барнауле с балкона дома выпал молодой человек. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

– По адресу Попова, 158 с общего балкона выпал парень. От полученных в результате падения травм он скончался на месте происшествия. В данный момент на месте работает полиция, – отметили очевидцы.

В пресс-службе краевого Следкома «Комсомольской правде - Барнаул» рассказали, что правоохранители проводят доследственную проверку. Они выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.