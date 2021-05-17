Мужчина украл пожертвования из храма в Алтайском крае

Вскоре полицейские задержали подозреваемого Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Тальменском районе полицейские задержали подозреваемого в краже из храма, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

– В дежурную часть поступило сообщение от мужчины, который сообщил, что неизвестный путем срыва навесного замка проник в храм, откуда похитил пожертвования около 3500 рублей, крестик с цепочкой из стали и газовую горелку, – пояснили в ведомстве.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого – жителя поселка Ларичиха, который признал свою вину.

Также правоохранители установили его причастность к еще трем кражам. Молодой человек выбил окно и украл 900 рублей у пенсионерки. Кроме того, унес у знакомых бензопилу, а также и похитил два сотовых телефона у односельчан.

Полицейские устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.