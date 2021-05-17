Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 17 мая 2021 года составило 50777

Выздоровевших также стало больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 17 мая 2021 года выросло на 63 человека и составило 50777 случаев инфицирования, в том числе 3463 ребенка. Об этом пишет оперштаб региона.

– Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 611 человек. Кроме этого, 192 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 161, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 61.

Новые случаи COVID-19 за минувшие сутки выявили в следующих городах и районах края: Барнаул – 20, Бийск – 13, Рубцовский район - 5, Заринск, Камень-на-Оби, Славгород – по 3 заболевших, Шипуновский район – 2, Новоалтайск, Яровое, Алтайский, Благовещенский, Волчихинский, Зональный, Каменский, Кулундинский, Первомайский, Петропавловский, Поспелихинский, Смоленский, Табунский, Целинный районы – по 1 заболевшему.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 56 человек. Всего вылечившихся – 45726.