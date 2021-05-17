16-этажная высотка может появиться в новом квартале Барнауле

Земельный участок находится по адресу ул. Сиреневая, 38 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле продают земельный участок рядом с ЖК «Матрешки» и «Адмирал». Объявление разместили на сайте avito.ru.

– Участок подходит для строительства коммерческой недвижимости, возможно поменять назначение для строительства многоэтажного дома до 16 этажей, – сказано в объявлении.

Земельный участок находится по адресу ул. Сиреневая, 38. Его продают за 37 млн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что главный архитектор Алтайского края, руководитель градостроительной инспекции Виктор Четошников заявил, что разрешение на строительство по ул. Гущина, 150/18 в Барнауле должны отменить. Подробнее об этом можно прочитать здесь.