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Общество17 мая 2021 8:37

16-этажная высотка может появиться в новом квартале Барнауле

В интернете появилось объявление о продаже земельного участка
Константин Санталов
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Земельный участок находится по адресу ул. Сиреневая, 38

Земельный участок находится по адресу ул. Сиреневая, 38

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле продают земельный участок рядом с ЖК «Матрешки» и «Адмирал». Объявление разместили на сайте avito.ru.

– Участок подходит для строительства коммерческой недвижимости, возможно поменять назначение для строительства многоэтажного дома до 16 этажей, – сказано в объявлении.

Земельный участок находится по адресу ул. Сиреневая, 38. Его продают за 37 млн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что главный архитектор Алтайского края, руководитель градостроительной инспекции Виктор Четошников заявил, что разрешение на строительство по ул. Гущина, 150/18 в Барнауле должны отменить. Подробнее об этом можно прочитать здесь.