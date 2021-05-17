Главой комитета ЖКХ Барнаула стал Денис Ращепкин

Денис Ращепкин
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Комитет ЖКХ Барнаула возглавил Денис Ращепкин, сообщает пресс-служба мэрии города.
– 17 мая на должность председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула назначен Денис Ращепкин. Распоряжение об этом подписал глава города Вячеслав Франк, – добавили в горадминистрации.
Ранее Денис Ращепкин замещал должность заместителя председателя этого комитета. В органах власти краевой столице он работает более 13 лет, а на посту зампредседателя комитета ЖКХ – с 2013 года.