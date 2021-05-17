Алтайский фотограф вышел в финал престижного конкурса

Алтайский фотограф Евгений Борисов вышел в финал конкурса Российского географического общества «Самая красивая страна». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

– На фотографии скелет кита на который взобрался писец. Я долгое время ждал, чтобы поймать этот кадр. Панорама сшита из нескольких фотографий, – сообщил Евгений Борисов.

Он добавил, что фотография «Улыбка кита» сделана на Курильской гряде, остров Янкича (между Россией и Японией)

Поддержать алтайского фотографа может каждый. Проголосовать за снимок можно на сайте конкурса.