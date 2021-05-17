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Общество17 мая 2021 6:53

В Росгидромете рассказали, каким будет июнь в Алтайском крае

Температура воздуха ожидается незначительно выше нормы
Константин Санталов
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В июне в Алтайском крае прогнозируют большое количество дождей

В июне в Алтайском крае прогнозируют большое количество дождей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В июне в Алтайском крае прогнозируют большое количество дождей. Это следует из данных, которые предоставили синоптики Росгидромета.

– Избыток осадков предполагается на юго-западе Сибирского федерального округа, в Забайкальском и Приморском краях, – отметили синоптики.

При этом температура воздуха в июне в Алтайском крае ожидается незначительно выше нормы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, какой будет погода до конца мая в Алтайском крае. Подробнее об этом можно прочитать здесь.