В Росгидромете рассказали, каким будет июнь в Алтайском крае

В июне в Алтайском крае прогнозируют большое количество дождей Фото: Олег УКЛАДОВ

В июне в Алтайском крае прогнозируют большое количество дождей. Это следует из данных, которые предоставили синоптики Росгидромета.

– Избыток осадков предполагается на юго-западе Сибирского федерального округа, в Забайкальском и Приморском краях, – отметили синоптики.

При этом температура воздуха в июне в Алтайском крае ожидается незначительно выше нормы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, какой будет погода до конца мая в Алтайском крае. Подробнее об этом можно прочитать здесь.