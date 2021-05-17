В Барнауле изменилось расположение мобильных комплексов вакцинации против коронавируса

Предварительная запись не требуется Фото: Олег УКЛАДОВ

С этой недели в краевой столице изменили места расположения мобильных комплексов, в которых можно вакцинироваться против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

– Мобильные комплексы расположены по следующим адресам: ул. Балтийская, д. 16, ТЦ «Праздничный» с 17 по 31 мая с 10 до 16 часов, пл. Победы, д. 10, Железнодорожный вокзал с 18 по 31 мая с 10 до 16 часов (17 мая комплекс будет еще будет работать у ТЦ «Пионер») , – добавили в министерстве.

Там также подчеркнули, что предварительная запись не требуется. Вакцинацию против коронавируса проводят бесплатно. Каждого желающего привиться осмотрит врач. Напомним, противопоказаниями являются симптомы ОРВИ, а также обострение хронических заболеваний.