Водитель трамвая заступился за жительницу Барнаула, которую избивал мужчина

По словам местных жителей, агрессивный мужчина чуть не сломал двери вагона
Фото: Олег УКЛАДОВ
В воскресенье, 16 мая, водитель одного из трамваев в краевой столице заступился за местную жительницу, который избивал пьяный мужчина, сообщают в группе “Инцидент Барнаул”
– На остановке пьяный мужчина избивал свою возлюбленную. Водитель трамвая вышел и заступился за нее. Он ударил агрессивного мужчину и зашел обратно, а тот стал ломиться в трамвай, – написал один из очевидцев.
По словам местных жителей, агрессивный мужчина чуть не сломал двери вагона.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Барнауле кондуктор трамвая умерла во время работы. Подробнее об этом можно прочитать здесь.