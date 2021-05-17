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Общество17 мая 2021 4:30

Водитель трамвая заступился за жительницу Барнаула, которую избивал мужчина

Пьяный горожанин чуть не сломал двери вагона
Константин Санталов
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По словам местных жителей, агрессивный мужчина чуть не сломал двери вагона

По словам местных жителей, агрессивный мужчина чуть не сломал двери вагона

Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 16 мая, водитель одного из трамваев в краевой столице заступился за местную жительницу, который избивал пьяный мужчина, сообщают в группе “Инцидент Барнаул”

– На остановке пьяный мужчина избивал свою возлюбленную. Водитель трамвая вышел и заступился за нее. Он ударил агрессивного мужчину и зашел обратно, а тот стал ломиться в трамвай, – написал один из очевидцев.

По словам местных жителей, агрессивный мужчина чуть не сломал двери вагона.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Барнауле кондуктор трамвая умерла во время работы. Подробнее об этом можно прочитать здесь.