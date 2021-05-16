Поиски 17-летнего подростка на Алтае завершились трагедией

Подростка искали больше года Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

На Алтае найден погибшим 17-летний подросток, который пропал еще 9 ноября 2020 года. Об этом 15 мая сообщил поисковый отряд Лиза Алерт.

- Найден, погиб. Отряд приносит искренние соболезнования родным и близким, - говорится на сайте отряда.

Ранее сообщалось, что 9 ноября около 22.00 парень ушел из дома, и с тех пор его местонахождение не было известно долгое время.

Алтайские следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Но что на самом деле случилось с молодым человеком - не известно.

На сайте barneos22.ru сообщается, что в вечер исчезновения он был у друзей. Он позвонил матери и предупредил, что там и останется ночевать, а утром пойдет на работу.

На следующий день друзья рассказали, что поссорились, и парень ушел, сказав, что "больше вы меня не найдете".