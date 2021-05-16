На Алтае на месте пожара обнаружили тело женщины

Пожар на ст. Озерки Тальменского района 16 мая 2021 Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Ночью 16 мая на станции Озерки в Тальменском районе произошел пожар, в результате которого погибла женщина, сообщает региональное МЧС.

- В пожарную часть позвонили поздно, поэтому на момент прибытия спасателей дом, надворные постройки уже горели открытым огнем и была угроза соседним строениям. В результате серьёзно пострадали постройки и на двух соседних участках, - рассказали в ведомстве.

На месте работали не менее 20 человек, 8 единиц техники, звено газодымозащитной службы. Также для бесперебойной подачи воды задействовали пожарный поезд.

На месте происшествия обнаружено тело погибшей женщины. Причина ЧП не известна.