Погода в Барнауле 17 мая 2021 года: до +25

Погода в Барнауле 17 мая 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Краевой гидрометцентр дал прогноз погоды в Барнауле на 17 мая 2021 года.

- Предстоящей ночью температура опустится до +12...+14 градусов. Ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер 4-9 метров в секунду, в начале ночи порывы до 14 м/с, - сообщают синоптики.

Дневная температура зафиксируется на отметках +23...+25 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер будет такой же силы, как и ночью.

В целом по краю температура днем будет +21...+26 градусов, местами же по западу достигнет +31. Утром возможен туман, днем в отдельных районах - кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра местами - до 16 м/с.