Мужчина в одних трусах гулял по территории школы и детской больницы в Барнауле

Скриншот видео Анны Шевелевой/vk.com/barneos22

В Барнауле днем 16 мая горожане заметили мужчину в одних трусах. Он гулял по территории школы и детской краевой больницы на ул. Гущина, сообщается в паблике Барнаул 22.

- Обострение или к дождю? Парень смущает прохожих своим видом... Интересно, почему полиция до сих пор его не забрала? - задалась вопросом автор видео, опубликованном в паблике, Анна Шевелева.

Комментаторы под видео оставляют комментарии:

- Дорогу к пляжу перепутал просто.

- Пацан просто отдыхал достойно, по всей видимости. Домой идёт.

- А чем он смущает? Жара вон какая на улице нынче, одет по погоде...