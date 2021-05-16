"Работник больницы" оказался мошенником и обманул продавца кислородного концентрата

Со счета потерпевшей женщины списали 124 тысячи рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Интернет-мошенник представился работником больницы и обманным путем выманил у женщины 124 000 рублей, сообщает МВД по Алтайскому краю.

- Жительница Рубцовска разместила на сайте объявление о продаже кислородного концентрата. Ей позвонил "работник больницы" и сказал, что купит товар, - рассказывают в полиции.

У потерпевшей была подключена услуга «мобильный банк». Неизвестный попросил все данные карты и коды, которые пришли по СМС. После чего деньги списали.

Дело возбуждено по статье 159 УК РФ - мошенничество со значительным ущербом.

Полицейские предупреждают: нельзя передавать незнакомым номера своих счетов или данные карт, а также нельзя делать предоплату за услуги и товары.