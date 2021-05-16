На Алтае с опережением графика идет ремонт 10 км трассы

Ремонт участка Фото: Минтранс Алтайского края

Ремонт 10 км участка трассы начался в Егорьевском районе. Дорога расположена между населенными пунктами Волчиха и Новоегорьевское, сообщат краевой минтранс.

- Сейчас рабочие делают фрезерование старого полотна. Затем с помощью технологии ресайклера приступят к устройству основания, - сказали в министерстве. - Работы идут с опережением графика.

Отмечается, что технология ресайклера позволяет фрезеровать и перерабатывать старое покрытие со смесями, укладывая новое основание, которое перекрывается асфальтобетоном.

Участок будет готов уже в текущем году, а не в 2022 году, как предполагалось ранее.