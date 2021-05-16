Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 16 мая 2021 года: 50 714

Коронавирус в Алтайском крае 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 16 мая 2021 года составило 50 714. Выздоровело 45 670 человек, а умер 3 101 инфицированный, сообщает оперштаб.

- За прошедшие сутки зарегистрировано 60 новых случаев заболевания, выздоровело 25 пациентов, умерло девять человек, от COVID-19 - восемь, у одного иная причина смерти, - говорится в сообщении.

В инфекционных госпиталях лечатся 614 человек с ковидом и 188 с вирусной пневмонией. Число тяжелобольных – 161, к аппаратам ИВЛ подключены 64.

Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовано 1 438 112 человек. На утро 16 мая прививается 215 962 человека. 48 585 получили первую прививку, а 167 377 привиты полностью - получили два укола.