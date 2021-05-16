Неизвестные подожгли лес в квартале АБ Бийска

В крае действует особый противопожарный режим Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 16 мая в лесопарковой зоне за СК "Заря" (квартал АБ Бийска) произошло возгорание. Пожар могли устроить специально, сообщает Бийский рабочий.

- Едкий дым и огонь заметили горожане. Они предположили, что лес случайно могли поджечь любители шашлыков. Но некоторые склоняются к версии, что поджег был намеренный, - пишет издание.

Отметим, эта лесопарковая зона - одно из популярных мест отдыха. Здесь гуляют, катаются на роликах и велосипедах, занимаются спортсмены. Также там есть спуск к реке и к пляжу.

Напомним, в крае действует особый противопожарный режим, который запрещает на природе разводить костры и жарить шашлыки.