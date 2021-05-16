На Алтае действует штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью

Пожароопасный сезон в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с 15 по 19 мая сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность. В связи с этим действует штормовое предупреждение, сообщает управление МЧС по региону.

- Принимаются все необходимые меры для стабилизации обстановки. Для защиты населенных пунктов выставлено 20 временных противопожарных постов. Ежедневно работают патрульные группы. Но, к сожалению, рекомендации и строгие запреты на использование открытого огня не всегда находят отклик, - отмечают в ведомстве.

Так, в Советском районе работники сельхозпредприятия, несмотря на введенный в крае особый противопожарный режим, выжигали стерни и пожнивные остатки. Сейчас на предприятие составлен протокол об административных правонарушениях.

В МЧС напоминают, что только за майские выходные дни было оформлено 194 протокола по фактам нарушения правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима. Штрафы варьируются от двух до 400 тыс. рублей.

Информацию о нарушении норм пожарной безопасности можно сообщить по тел. 8 (3852) 65-82-19.