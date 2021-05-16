Бодибилдер из Барнаула стал вице-чемпионом Европы

Соревнования по бодибилдингу. Иллюстративное фото. Фото: Олег УКЛАДОВ

Евгений Голошубов из Барнаула стал вице-чемпионом Европы по бодибилдингу. Об этом спортсмен сам сообщил в инстаграме.

- Во время двухнедельной подготовки я каждый день делал кардио по 4 часа и сидел при этом практически без еды, - поделился Евгений.

За это время он сбросил 10 кг. А последние сутки перед соревнованиями спортсмен и вовсе не ел и не пил. По его словам, он был в полном истощении и поддерживал себя лишь лекарственным средством растительного происхождения, чтоб не упасть в обморок.

- Я чувствовал, как пупок касается позвоночника. Но после того, как встал на пьедестал, сразу все прошло! Это незабываемые впечатления! - отметил бодибилдер.