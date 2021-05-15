На Алтае пропали несовершеннолетние воспитанницы школы-интерната

Пропавшие девушки Фото: предоставлено пресс-службой

В Республике Алтай ведется розыск пропавших без вести двух несовершеннолетних воспитанниц школы-интерната им. Г.К. Жукова из Горно-Алтайска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- Отделом МВД России по г. Горно-Алтайску разыскиваются без вести пропавшие несовершеннолетние Виктория Курышина 22.12.2004 года рождения и Анастасия Шабунина 07.05.2005 года рождения, - говорится в релизе.

Девушки пропали 14 мая и до настоящего момента об их местонахождении ничего не известно.

Установлено, что в момент исчезновения Виктория Курышина была одета в синие джинсы, темную футболку, синюю джинсовую куртку и черно-белые кроссовки.

Анастасия Шабунина была одета в синие джинсы, желтую кофту и черные сандалии.

Лиц, которым известно о местонахождении девушек или об обстоятельствах их исчезновения, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (38822) 9-25-48, 92328, 9-25-00, 9-25-33, 9-25-30, 8-923-664-6998 или в ближайший отдел полиции по телефону 02 (102 с мобильного).