Жители бийских многоэтажек жалуются на невыносимый смрад от свалки во дворе дома

Свалка в бийском дворе (фото: скриншот сайта "Инцидент Бийск)

Жители двух домов из Бийска в соцсетях жалуются на огромную свалку, которая образовалась во дворе. Со временем от нее пошел невыносимый смрад.

- Мусор вывозится только с мусорных баков, вокруг все забросано, последний раз мусор вокруг баков вывозился в ноябре 2020 года, - рассказывают жильцы в сообществе «Инцидент Бийск».

Речь идет о территории, которая находится за общежитием на улице Васильева, 45. Тревогу бьют жители домов 76 и 74 по улице Разина.

Со временем начался процесс гниения и сейчас, когда наступила теплая погода, он усиливается. Стоит специфический запах, территория захламлена, пройти невозможно.

- Когда это все прекратится и кто за это будет отвечать? Помогите нам в решение вопроса, - просят люди.