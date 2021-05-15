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Общество15 мая 2021 11:06

Барнаульцы вышли на митинг против застройки частного сектора

Они ждут реакцию властей города
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Жители частного сектора не хотят продавать свои владения за бесценок

Жители частного сектора не хотят продавать свои владения за бесценок

Фото: Анна СЕМИНА

В субботу утром, 15 мая, в Барнауле прошел митинг за скорейшее изменение Генерального плана города и против застройки в частном секторе. Об этом сообщает «Амител».

- Администрация обещает внести изменения в генплан, на это уйдёт два года. За это время сколько застройщиков смогут выкупить дома? – приводит слова представителя инициативой группы Людмилы Тощенко сайт информагентства.

Жители частного сектора боятся, что пока власти будут принимать какие-то решения, застройщики в это время вынудят всеми правдами и неправдами продать дома и участки за бесценок. Другой вариант развития ситуации – это строительство под боком – когда один продаст свое имущество и на его сотках начнут возводить многоэтажку – малоприятное соседство для обеих сторон.

- Наша просьба – изменить генплан и правила землепользования и застройки (ПЗЗ) с учетом наших требований, пока не будут внесены изменения, ввести мораторий на застройку в частном секторе, оповещать жителей о планируемых изменениях в генплан через СМИ, – подчеркнула Тощенко.

В том случае, если власти не пойдут навстречу, жители частного сектора готовы дойти до президента.