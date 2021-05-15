На Алтае у трех десятков людей подозревают инфицирование от клещей

С начала сезона активности клещей пострадали уже больше двух тысяч человек Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае стремительно растет число пострадавших от присасывания клещей, а также число лиц, у которых подозревают заболевание тем или иным вирусом, полученным после укуса, сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора.

- Зарегистрирован 31 случай подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом, в том числе у 12 детей до 14 лет, три случая подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом, в том числе у одного ребенка и один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у ребенка до 14 лет, - сообщает пресс-служба ведомства.

Растет и число укушенных. Только за последнюю неделю в Алтайском крае за помощью медиков обратились 1209 человек. Всего же с начала сезона активности клещей пострадали 2198 жителей региона.

- При исследовании клещей, снятых с пострадавших от их присасывания, специалистами вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в 3,2% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим введен иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет, - добавляют в ведомстве.

Пик активности клещей прогнозируется во 2-3 декадах мая и начале июня.