В Барнауле женщина украла с витрины внешний жесткий диск

Жесткий диск она перепродала незнакомцу Фото: Анна СЕМИНА

33-летняя жительница Барнаула призналась, что украла из магазина цифровой техники внешний жесткий диск, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- Сообщение о краже в дежурную часть поступило от 36-летнего барнаульца, работающего в магазине цифровой и бытовой техники, - уточняют в ведомстве.

Мужчина рассказал, что во время недостачи выяснилось, что не хватает внешнего жесткого диска. Когда просмотрели записи с камер наблюдения, то выяснилось, что его украла неизвестная женщина. Ущерб составил 7200 рублей.

По изъятой записи полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась ранее судимая за мошенничество безработная 33-летняя жительница краевой столицы. На допросе она во всем созналась и сообщила, что диск успела перепродать незнакомцу. Ущерб пообещала возместить. Тем не менее, по факту кражи возбуждено уголовное дело.