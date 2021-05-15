Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 15 мая 2021 года составило 50 654

За минувшие сутки еще 12 пациентов с COVID-19 скончались Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 15 мая 2021 года за сутки увеличилось на 61 новый случай и составило 50 654. Об этом информирует оперативный штаб региона.

- За минувшие сутки в крае зарегистрирован 61 новый случай заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 18, Бийск – 9, Рубцовск – 6, Камень-на-Оби, Славгород, Благовещенский, Родинский, Табунский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Яровое, Баевский, Бийский, Егорьевский, Заринский, Зональный, Кулундинский, Локтевский, Павловский, Петропавловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Советский, Топчихинский, Целинный районы – по 1 заболевшему, - говорится в сообщении.

Выздоровели за минувшие сутки еще 93 пациента. Таким образом общее число вылечившихся на сегодня составляет 45 645 человек.

Скончались за прошедший день еще 12 больных (общее число жертв – 3092).