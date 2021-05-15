Субботники проходят в барнаульском парке «Юбилейный»

Субботник в парке Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В пятницу, 14 мая, в барнаульском парке «Юбилейный» состоялась очередная экологическая акция, во время которой участники собирали мусор. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В очистке территории парка от мусора приняли участие 500 волонтеров, бойцов студенческих отрядов. Было собрано более пяти «Камазов» мусора, который вывезли на городской полигон ТБО, - говорится в сообщении.

Помимо этого, сегодня, 15 мая, в парке вновь пройдет субботник. Он начнется в 11 часов. Организаторы настоятельно рекомендуют выбрать для работы удобную одежду, а также взять перчатки. Волонтеров будут встречать у главного входа (со стороны Малахова).

О своем участии нужно сообщить по телефонам: 8-960-965-21-77 (Сергей Малыхин), 8-903-911-66-25 (Любовь Бельдеева).

Помимо этого субботник пройдет в парке Ленина. Добровольцев ждут в 13 часов на входе со стороны микрорайона Невский. С собой следует захватить секатор, штыковую лопату, садовую ножовку.