Главный спасатель Алтайского края отчитался о доходах

Александр Макаров Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Начальник Главного управления МЧС России Алтайского края Александр Макаров подал декларацию о доходах за 2020 год. Это следует из документов, опубликованных на сайте ведомства.

- За прошлый год начальник ведомства заработал более 2,5 млн рублей, - говорится в документе.

Также в собственности у него имеется садовый участок почти в семь соток, а проживает Александр Макаров вместе с супругой и двумя дочерями в служебной квартире площадью 91 «квадрат». Жена владеет Hyundai Solaris и за прошлый год она заработала 633 тысячи рублей. За самим Макаровым автомобилей не числится.

Напомним, Александр Макаров возглавил региональный главк МЧС 1 апреля 2019 года.