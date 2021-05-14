На Алтае сельчанин убил старушку и поджег ее дом

Подозреваемый, будучи пьяным, проник в дом пожилой женщины, чтобы украсть у нее деньги. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Мамонтовского района подозревают в убийстве 84-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

– Вечером 12 мая 2021 года в одном из сел Мамонтовского района произошел пожар в частном доме, после тушения которого обнаружено тело 84-летней хозяйки. При осмотре следователями обнаружены следы насильственной смерти на теле потерпевшей, – рассказали в пресс-службе краевого СК.

По горячим следам правоохранители задержали 35-летний местный житель. По предварительным данным следствия, подозреваемый, будучи пьяным, проник в дом пожилой женщины, чтобы украсть у нее деньги. Злоумышленник нанес пожилой женщине несколько ранений в шею, после чего завладел ее имуществом. Чтобы скрыть преступление, он поджег дом и скрылся.

На данный момент мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.