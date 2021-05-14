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Общество14 мая 2021 13:24

В Алтайском крае охотникам будут давать премии за отстрел волков

Всего в крае насчитывается около 600 волков
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Волки наносят серьезный ущерб местным жителям. Фото: Сергей Жданов

Волки наносят серьезный ущерб местным жителям. Фото: Сергей Жданов

Алтайским охотникам будут выплачивать премии за отстрел волков. Об этом сообщают «Вести Алтай» со ссылкой на Максима Катернюка, заместителя министра природных ресурсов и экологии Алтайского края.

– Сейчас у нас буквально на выходе есть порядок выплат – новшество такое вводим на территории Алтайского края – тем охотникам, которые ведут добычу волка. За каждую особь мы будем выплачивать простым охотникам премию – порядка семи тысяч рублей, – рассказал Максим Катернюк.

Всего в крае насчитывается около 600 волков. По мнению специалистов Минприроды, они убивают коров, овец и лошадей, тем самым нанося серьезный ущерб местным жителям.